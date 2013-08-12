الأنيميا والتدخين يقللان فرصة الحمل

تسأل قارئة لقد تزوجت منذ شهر وأود أن أعرف ما العوامل التى تؤثر على الإنجاب، وما الذى يؤدى لتأخر الحمل.

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا يتأثر الحمل بمجموعة من العوامل التى قد تؤدى إلى تأخير الحمل، لدى المرأة بعد الزواج، فالمرأة المدخنة قد يتأخر حملها بسبب تأثر الجسم بأضرار التدخين، التى تتعرض لها حيث يؤثر على المبايض، وحاولى أن تدركى إن كنت مصابة بالأنيميا أم لا، وفى تلك الحالة أكثرى من تناول الحديد، مع ضرورة الإكثار من تناول المشروبات الطبيعية والخضار والفاكهة، مع ضرورة الابتعاد عن التوتر والقلق، لأن ذلك هام فى حدوث الحمل وقد يؤدى قلة عدد وضعف نشاط الحيوانات المنوية إلى تأخر الحمل لدى المرأة، كل ذلك عوامل تتحكم فى حمل المرأة من عدمه لذا على المرأة أن تنبه لما تعرض له حتى لا يتأخر حملها.

ويواصل يواقيم قائلا لابد من المتابعة عند الطبيب لاكتشاف سبب تأخر الحمل وعلاجه أولا بأول، مع الحرص على المحافظة على الجماع وخاصة فى أوقات التبويض حتى تتمكن المرأة من الحمل، لذا لابد أن يقوم الزوجان ببعض الفحوصات التى تكشف لهما مدى قدرتهما على الإنجاب وعلاج أى مرض قد يعانى منه أحد منهم.

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