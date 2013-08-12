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الحلقة (26) من "حدود شقيقة": المختار يعفو عن سجناء الضيعة

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الحلقة (26) من "حدود شقيقة": المختار يعفو عن سجناء الضيعة الحلقة (26) من "حدود شقيقة": المختار يعفو عن سجناء الضيعة

كتب : سهيلة حامد الإثنين 12-08-2013 17:43

وصل إلى المختار نبأ وفاة سليم، زوج شقيقته، لكن هذا النبأ كان سبب في سعادته، لا حزنه.

وقرر المختار في أحداث الحلقة (26) من مسلسل "حدود شقيقة"، إصدار قرار بالعفو عن جميع السجناء في الضيعة، لكنه انفعل وشعر بالضجر، بعد أن أكد له مساعده أن الضيعة لايوجد بها سجين واحد، وطلب منه أن يقبض على بعض قطاع الطرق ويحبسهم، ثم يقوم بالإفراج عنهم من أجل هيبة الدولة.

تحت عنوان "أم النور تفقد ثلاثة من رموزها.. والمختار حزين"، طلب المختار أن يلتقط له المصور الخاص صورة تظاهر فيها بالحزن على فقدان رجال الضيعة، لوضعها في الجريدة.

وصل مختار ضيعة "أم النار" إلى ضيعة "أم النور"، لتقديم واجب العزاء في وفاة سليم.

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DMC

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