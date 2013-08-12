الحلقة (30) والاخيرة من مسلسل "عطر الجنة" : مروة توافق على خطبتها من يوسف

كتب : ندى سامي الإثنين 12-08-2013 17:51

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "عطر الجنة"، اكتشاف هند أنها عاقر ولا يمكن أن تنجب نهائيًا، وبعد خروجها من عند الطبيب قابلت مها وأخبرتها أنها أنجبت وأنها حتى الآن لم تخبر زوجها بدر، فقررت مها أن تخبر بدر أن له طفل.

أخذت هند، ابن بدر معها المنزل، وعندما عاد إلي المنزل فوجئ بوجود الطفل، وعندما سألها أخبرته أنه ابنه من مها، فتشاجر معها وأمرها أن ترجع الطفل إلى مها، وأنه يريد طفل منها هي، فأخبرته أنها عاقر ولا يمكن أن تنجب، وقررت أن تنفصل عن بدر وتتركه يعيش مع ابنه.

حاولت منال أن ترجع أموال صديقتها من خالد، حبيبها القديم، وعاودت الاتصال به وأقنعته أنها تحبه وسامحته على ما فعله بها، وطلبت منه أن يكتب لها شركته باسمها، وفعل ذلك، فباعت الشركة، وأعطت صديقتها أموالها.

على الجانب الآخر، وافقت مروة على خطبتها من يوسف ابن خليفة، وأصرت على أن تقيم عرسًا كبيرًا، فعارضتها أمها، ولكن بعد إصرارها وافقت على مطلبها.

مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر، وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات، وعبدالله أبوشهري، وهيا عبدالسلام، وأسيل عمران، وأسمهان توفيق، وعلي محسن، وعبدالله الإمام.