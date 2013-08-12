"سينما1" تعرض فيلمي "ساعة ونص" و"جوه اللعبة" حصريا بدون حذف أو فواصل

وتقرر عرض "عسل أسود" و"دكان شحاتة" ضمن خطتها لعرض الأفلام خلال شهر أغسطس الجاري

كتب : فاطمة النشابي منذ 8 دقائق

أعلنت باقة قنوات "ألفا" ضمن خطتها لتقديم عروض حصرية على قناة "سينما1" خلال شهر أغسطس، تقديم فيلمي "ساعة ونص" و"جُوَّه اللعبة" كعرض حصري أول، وذلك ضمن مجموعة من أحدث وأقوى أفلام السينما المصرية تعرضها القناة، التي تعمل على تقديم أحدث وأقوى الأفلام العربية على شاشتها، التابعة لباقة قنوات "ألفا" ضمن شبكة OSN التليفزيونية.

وكانت قناة "سينما1" قدمت في أول أيام عيد الفطر فيلم "ساعة ونص"، ليكون أول عرض تليفزيوني له، بعد أشهر قليلة من إطلاقه الناجح على شاشات السينما في أكتوبر 2012، حيث حقق إيرادات بلغت تسعة ملايين جنيه تقريبا، وتشارك في بطولته مجموعة ضخمة من النجوم المصريين والعرب؛ منهم سمية الخشاب وفتحي عبدالوهاب وأحمد السعدني ومحمد رمضان وأحمد السعدني وإياد نصار ويسرا اللوزي وأحمد بدير وماجد الكدواني ومحمد إمام وكريمة مختار وهالة فاخر، وغيرهم.

وتقدم "سينما1" أيضا العرض التليفزيوني الأول لفيلم "جُوَّه اللعبة"، بطولة مصطفى قمر وريهام عبدالغفور ومحمد لطفي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول مدير بوكالة إعلان يتورط في جريمة قتل، وسبق عرض الفيلم في السينما في أكتوبر من العام الماضي.

ومن المقرر أن تقدم القناة أيضا فيلم "عسل أسود" لأحمد حلمي ضمن عروضها، حيث تدور أحداثه حول شاب ترك مصر وهاجر إلى أمريكا في صغره، وبعد 20 عاما يعود إلى بلده رغبة في الاستقرار بها بعد وفاة والديه، ويواجه العديد من المفارقات بسبب اختلاف الزمن والثقافة بين البلدين، ويشارك في بطولته إيمي سمير غانم وإدوارد ولطفي لبيب وإنعام سالوسة.

وتضيف "سينما1" إلى عروضها فيلم "دكان شحاتة"، الذي قام ببطولته محمود حميدة وعمرو سعد وهيفاء وهبي وعمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق.

جدير بالذكر أن "سينما1" هي أول قناة تتخصص في السينما في العالم العربي، وتسعى دائما لتقديم أحدث وأقوى الأفلام، وتنفرد بعرض أفلامها بدون حذف وبدون أي فواصل إعلانية، وبأعلى جودة.