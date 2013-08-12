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بالفيديو - رونالدو.. قمة الاستعداد

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بالفيديو - رونالدو.. قمة الاستعداد بالفيديو - رونالدو.. قمة الاستعداد

يبدو كريستيانو رونالدو جاهزا لهز أرض الملعب مع ريال مدريد هذا الموسم بعد صيف ممتاز لماكينة الأهداف البرتغالية.

رونالدو لعب هذا الصيف في مركزين مختلفين، الأول كجناح أيسر كما كان يشارك مع جوزيه مورينيو على مدار 3 سنوات.

والمركز الثاني الذي لعب فيه أغلى لاعب في العالم كان كرأس حربة، وهو ما يأمل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في نجاحه هذا الموسم.

رونالدو لعب بجوار كريم بنزيمة، تحت مساعدة من ميسوت أوزيل وإسكو تحديدا مع بعض الدقائق لكاكا وكاساميرو وخيسي وغيرهم من نجوم الوسط مثل لوكا مودريتش.

 

وخلال تلك المباريات، سجل كريستيانو رونالدو 6 أهداف في 6 لقاءات أبرزها 2 في تشيلسي الذي يدربه مورينيو.

أحرز رونالدو هدفين في بورتموث الإنجليزي، وهدفا في إنتر ميلان الإيطالي واثنين في تشيلسي وأخر في إيفرتون.

هذه الأهداف، جاء منها 2 من ركلتين حرتين، وكرة بالرأس بالإضافة إلى 3 أهداف من الحركة، وراوغ في إحداها حارس المرمى.

وصنع رونالدو 3 أهداف، إحداها في بورتموث والثاني في مباراة لوس أنجلس الأمريكي والثالث في لقاء إيفرتون.

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فيديو اليوم السابع

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