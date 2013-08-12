أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| سيلينا جوميز الأكثر إثارة وساندرا بولوك أفضل ممثلة للمراهقين في أمريكا

Google+ Print
بالصور| سيلينا جوميز الأكثر إثارة وساندرا بولوك أفضل ممثلة للمراهقين في أمريكا بالصور| سيلينا جوميز الأكثر إثارة وساندرا بولوك أفضل ممثلة للمراهقين في أمريكا

كتب : إنجي رأفت الإثنين 12-08-2013 16:46

حضر عدد كبير من النجوم في الحفل السنوي لاختيار النجم المفضل للمراهقين في ولاية كاليفورنيا وهي مسابقة يترشح لها عدد كبير من الممثلين والمغنيين للفوز بجائزة أفضل نجم أو نجمة للمراهقين في أمريكا.

ومن أبرز المرشحين في المسابقة الممثلة والمغنية سيلينا جوميز، والتي ترشحت للفوز بأكثر من 6 جوائز.

تألقت جوميز في الحفل وجذبت الانتباه بشكل كبير حيث ارتدت فستان أخضر قصير وضيق، مفتوح من الجانب، وحذاء كعب عالٍ وحصلت في نهاية الحفل على جائزة أفضل ممثلة مثيرة.

وحضرت المغنية مايلي سيرس، الحفل، وكانت تتنافس مع سيلينا جوميز على عدة جوائز ولكنها في النهاية فازت بأفضل مغنية عن أغنية We Can’t Stop.

وتنافست معهم المغنية ديمي لوفاتو وفازت بجائزة أفضل شخصية غنائية ظهرت في برامج التليفزيون.

وفازت الممثلة ساندرا بولوك بجائزة أفضل ممثلة في فيلم الصيف The Heat، وحضرت بفستان أخضر في أسود، قصير وحذاء كعب عالٍ لونه أسود.

وحصلت الممثلة لي ميشيل، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسلسل التليفزيوني الكوميدي Glee.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام