بالصور| سيلينا جوميز الأكثر إثارة وساندرا بولوك أفضل ممثلة للمراهقين في أمريكا

كتب : إنجي رأفت الإثنين 12-08-2013 16:46

حضر عدد كبير من النجوم في الحفل السنوي لاختيار النجم المفضل للمراهقين في ولاية كاليفورنيا وهي مسابقة يترشح لها عدد كبير من الممثلين والمغنيين للفوز بجائزة أفضل نجم أو نجمة للمراهقين في أمريكا.

ومن أبرز المرشحين في المسابقة الممثلة والمغنية سيلينا جوميز، والتي ترشحت للفوز بأكثر من 6 جوائز.

تألقت جوميز في الحفل وجذبت الانتباه بشكل كبير حيث ارتدت فستان أخضر قصير وضيق، مفتوح من الجانب، وحذاء كعب عالٍ وحصلت في نهاية الحفل على جائزة أفضل ممثلة مثيرة.

وحضرت المغنية مايلي سيرس، الحفل، وكانت تتنافس مع سيلينا جوميز على عدة جوائز ولكنها في النهاية فازت بأفضل مغنية عن أغنية We Can’t Stop.

وتنافست معهم المغنية ديمي لوفاتو وفازت بجائزة أفضل شخصية غنائية ظهرت في برامج التليفزيون.

وفازت الممثلة ساندرا بولوك بجائزة أفضل ممثلة في فيلم الصيف The Heat، وحضرت بفستان أخضر في أسود، قصير وحذاء كعب عالٍ لونه أسود.

وحصلت الممثلة لي ميشيل، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسلسل التليفزيوني الكوميدي Glee.