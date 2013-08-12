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عمران: تشكيل لجنة لتنشيط بورصة النيل ودراسة أوضاع سوق خارج المقصورة

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عمران: تشكيل لجنة لتنشيط بورصة النيل ودراسة أوضاع سوق خارج المقصورة عمران: تشكيل لجنة لتنشيط بورصة النيل ودراسة أوضاع سوق خارج المقصورة

كتب : أ ش أ الإثنين 12-08-2013 16:02

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجنة لوضع مقترحات لتنشيط بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (النيل)، بالإضافة إلى دراسة أوضاع سوق خارج المقصورة بما يأتي فى صالح

المستثمرين.

وقال عمران، إن هناك مقترحات لتشغيل بورصة النيل طوال جلسة التداول أو مد زمن الجلسة إلى ساعتين بدلا من ساعة حاليًا، مشيرًا إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد وسيتم ذلك بعد تقرير اللجنة، ورأي مجلس إدارة البورصة.

وأضاف أنه سيرفع عددًا من التوصيات إلى الهيئة العامة للرقابة حول سوق خارج المقصورة بما يأتي في صالح المستثمرين.

وأوضح، أن ليس ضد تحركات الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأنه على استعداد لتقديم كافة العون والمساعدة لتلك الشركات سواء الراغبة فى عمل زيادات رؤوس أموال او اعادة هيكلة لتتحول إلى شركات وكيانات كبرى بالبورصة، بدلاً من أن يتركها أصحابها للمضاربين يفعلوا بها ما يشاءون.

وأكد أنه يسعى خلال الفترة المقبلة لقيد المزيد من الشركات خاصة الكبرى بهدف استعادة السوق مكانتها بعد حذف بعض الشركات نتيجة عمليات الاستحواذ عليها من قبل شركات أجنبية.

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DMC

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