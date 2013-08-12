أبوالخير عميداً لتجارة طنطا

الغربية ـ محمد ناصف الأثنين , 12 أغسطس 2013 18:49

أصدر الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل رئيس جامعة طنطا، قرارا اليوم الاثنين بتعيين الدكتور مدثر طه أبو الخير عميدا لكلية التجارة، وذلك بعد حصوله على أعلى الأصوات فى الانتخابات التى أجريت لإختياره عميدا للكلية خلفا للدكتور محمد سامى راضى بعد بلوغه السن القانونية للمعاش.

ويعتبر الدكتور مدثر أول عميد لكلية التجارة من أبناء الكلية، والتى حصل منها على درجة البكالوريوس فى المحاسبة عام 1980 والماجستير عام 1988 والدكتوراة بنظام الإشراف المشترك بجامعة رتجرز بأمريكا عام 1994، وتدرج فى المناصب العلمية والإشراف حتى شغل وظيفة أستاذ المحاسبة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.