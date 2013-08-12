عموري: خطط لعب العين جديدة وغير معروفة للمنافسين

يؤمن عمر عبد الرحمن نجم نادي العين والكرة الإماراتية أن فريقه يسير في الطريق للوصول إلى منصات التتويج تحت قيادة المدرب خورخي فوساتي.

عبد الرحمن تحدث لصحيفة الاتحاد، وقال يوم الاثنين: "نحن نستعد للسوبر، وللموسم ككل.. طريقة الإعداد ممتازة".

ويلتقي العين مع أهلي دبي في السوبر الإماراتي يوم الثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

ويستعد العين بمعسكر مغلق في النمسا تحت قيادة مدربه الجديد.

وعقب عموري "خطط فوساتي جيدة جدا، نحن نستعد فنيا بشكل جيد للمنافسة على جميع الألقاب".

وتابع "من الجيد بالنسبة لي أن خطط فوساتي حديثة، وكذلك غير معروفة بالنسبة للمنافسين.. هذا مصدر قوة لنا".