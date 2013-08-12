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بالصور.. أهالى 4 نجوع بسوهاج يقطعون الطريق للمطالبة بمياه شرب نقية

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بالصور.. أهالى 4 نجوع بسوهاج يقطعون الطريق للمطالبة بمياه شرب نقية بالصور.. أهالى 4 نجوع بسوهاج يقطعون الطريق للمطالبة بمياه شرب نقية

قام أهالى عدد من أهالى نجوع "سفلاق" بسوهاج وهم: "نجع حامد، نجع هرماس، نجع حمودة، نجع شويحى، نجع عبد الستار"، بقطع طريق "القاهرة – أسوان" الزراعى الشرقى، وذلك احتجاجا منهم على تلوث مياه الشرب.

وأتهم الأهالى المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمماطلة فى توصيلهم بمحطة مياه "نيدة" النقية بدلا محطة "نجع حامد الإرتوزاى" التى تسبب لهم الفشل الكلوى وتصيبهم بالأمراض نتيجة ارتفاع نسبة المنجنيز بالمياه والتى تضر بالصحة العامة وفقا للتقرير المعملية الصادرة من هيئات معتمدة.

ومن جانبهم، طالب الأهالى بالإغلاق الفورى للمحطة ومحاسبة المسئولين بشركة مياه الشرب عن الإضرار التى لحقت بالمواطنين، وإهدارهم للمال العام بمد النجوع بمواسير صورية لوقف الاحتجاجات المتكررة من أهالى النجوع.

وفى نفس السياق، أوضح أحمد عبدالله باحث قانونى من أهالى القرية أن العديد من أهالى نجوع سفلاق يقومون بشراء المياه النقية بصفة يومية ويتسولونها من القرى المجاورة لهم تحت مرئ ومسمع من المسئولين ومع ذلك فأن المسئولين ودن من طين وودن من عجين – على حد قوله.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن شكوى المواطنين بتلك النجوع محل إهتمام وتقدير الشركة وأن مشكلتهم وضعت تحت الدراسة وتم التوصل لحلول جذرية بها ولكن ما يوقفنا عن التنفيذ هو أن العمال التابعين للمقاول المختص بالتنفيذ مازالوا مستمرون فى إجازة العيد حيث أنهم عمال يومية وفور عودتهم سوف يتم التنفيذ وحل مشكل النجوع.

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