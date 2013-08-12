استئناف العمل بمستشفى بلطيم بعد إضراب الأطباء

استؤنف العمل من جديد بمستشفى بلطيم المركزى بمحافظة كفرالشيخ، بعد إغلاقه منذ ليلة أمس، وإضراب جميع العاملين به عن العمل، احتجاجا على تعدى عدد من الشباب المصاحب لأحد المرضى على طاقم التمريض والأطباء وأحدثوا تلفيات فى قسم الاستقبال بعد تحطيم الزجاج والأثاث وعدد من الاجهزة الطبية.

> وأكد الدكتور فوزى السنهورى مدير المستشفى عودة العمل إلى طبيعته بالمستشفى بعد ظهر اليوم بعد تحرير محضر بالواقعة فى مركز شرطة البرلس.

وأضاف أن أحد المرضى ويدعى: محمود المغربى جاء برفقة بعض أصدقائه وأقاربه إلى قسم الاستقبال بالمستشفى بعد أن أصيب بكدمات فى قدمة، مشيرا إلى أن طبيبة الاستقبال قامت بإسعاف الحالة، مؤكدة ضرورة العرض على إخصائى عظام، ولكن تأخر الطبيب مما أدى إلى قيام ذوى المريض بتحطيم الأثاث بقسم الاستقبال ولا لاعتداء على الأطباء والممرضين.

وأشار إلى أن أفراد الأمن المكلفين بحماية المستشفى لم يكونوا متواجدين بالمستشفى أثناء الاعتداء عليه، مما أدى إلى إضراب الأطباء والممرضين منذ صباح اليوم حتى تم إرسال قوة أمنية، وعاد المستشفى إلى العمل بكامل طاقته.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد خشبة نائب المدير أنه تم تحرر محضر ضد من قاموا بتحطيم واجهة المستشفى وقسم الاستقبال.

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