عمار حسن واللواءان مقلد وأبو ضيف مرشحون لتولى منصب محافظ المنيا

طرحت القوى السياسية خلال اجتماعاتها فى وقت لاحق، عددًا من الأسماء لتولى منصب محافظ المنيا فى الفترة الحالية وقد وقع اختيار القوى السياسية على 3 شخصيات بالمحافظة تستطيع القيام بهامها خلال الفترة القادمة.

وتم طرح أسماء كلا من الدكتور عمار على حسن واللواء ممدوح مقلد مدير الأمن السابق للمحافظة واللواء أسامه ضيف السكرتير العام الحالى للمحافظة.

وأكدت القوى السياسية أنه فى حال اختيار أحد الثلاثة سوف تقدم القوى السياسية كل الدعم للمحافظ الجديد لتحقيق أمال أبناء المنيا وتشير المؤشرات بقوة إلى تولى أبو ضيف المحافظة بشكل رسمى.

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