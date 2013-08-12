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حالة من الترقب بالبحيرة انتظارًا لإعلان المحافظ الجديد

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حالة من الترقب بالبحيرة انتظارًا لإعلان المحافظ الجديد حالة من الترقب بالبحيرة انتظارًا لإعلان المحافظ الجديد

تشهد محافظة البحيرة حالة من الترقب، انتظارا لما ستسفر عنه حركة المحافظين الجدد، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال ساعات.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أنه من أبرز المرشحين لمحافظة البحيرة، خلفا للمحافظ السابق أسامة سليمان، القيادى بجماعة الإخوان الذى أعلن استقالته، فور عزل الرئيس السابق محمد مرسى "اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية السابق ونادية عبده رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالإسكندرية والمستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق والعقيد محمد بدر عضو مجلس الشعب السابق والمهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة الأسبق، بالإضافة إلى الدكتور طارق القيعى رئيس المجلس الشعبى المحلى بالإسكندرية.

من جهة أخرى اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطنى بالبحيرة أن تلك الترشيحات لا تعبر عن روح ثورة 25 يناير، نظرًا لارتباط أغلب هؤلاء المرشحين بالحزب الوطنى الوطنى المنحل، مما دفع بعض الأحزاب والحركات الثورية إلى ترشيح الدكتور زهدى الشامى، رئيس حزب التحالف الشعبى، وطارق أبوالريش نائب رئيس حزب الوفد، لقيادة المحافظة فى الفترة القادمة.

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