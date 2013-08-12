"عبد المعطى" و"عبد القادر" و"القصبى" أقوى المرشحين محافظين للغربية

انشغلت القوى السياسية والأحزاب بالتكهنات حول شخصية محافظ الغربية الجديد الذى سيتولى المهمة خلال الفترة القادمة بعد إقالة جميع المحافظين الإخوان الذين تم تعيينهم على مستوى الجمهورية ومنهم أحمد البيلى محافظ الغربية السابق، والذى قام مرسى بتعيينه ومن أقوى المرشحين هم اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة والقائم بأعمال المحافظ الأن من أقوى المرشحين لتولى المنصب حيث إنه تولى منصب السكرتير العام للمحافظة منذ أكثر من 4 سنوات وعمل مع اللواء محمد الفخرانى والمستشار محمد عبد القادر المحافظ الأسبق وأحمد البيلى المحافظ الإخوانى قبل رحيله وبتولى مهام القائم بأعمال محافظ الغربية ورشحته الجهات الأمنية والرقابية لنظافة يده ولدرايته الكاملة بمشاكل وخطط المحافظة، وقام اللواء السعيد عبد المعطى فى الفترة الأخيرة بإلغاء انتداب العديد من القيادات الإخوانية التى كان المحافظ الإخوانى قد انتدبها للعمل بالمحافظة وبعض القيادات التى كان المحافظ الاسبق محمد عبد القادر قد قرر انتدابها للعمل من مصالحهم إلى ديوان عام المحافظة.

وكان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قد استعرض الملف الخاص باللواء السعيد عبد المعطى وقام بعمل مقابلة معه ومع عدد من القيادات المرشحة فى أواخر شهر رمضان والذى نجى من مذبحة الإخوان الذين حاولوا الاطاحة به فى عهد المحافظ السابق الإخوانى الذى كان وراء نقل اللواء مصطفى بدر السكرتير العام المساعد إلى محافظة الدقهلية لإخلاء المحافظة من القيادات لتعيين قيادات إخوانية بدلا منه ويعتبر أقوى المرشحين لتولى المنصب إلى جانب المستشار محمد عبد القادر المحافظ الأسبق والذى عمل محافظا لها قبل تعيين أحمد البيلى بدلا منه وإن كان يأخذ عليه ميوله الشديدة لجماعة الإخوان المسلمين وتأثره بهم.

ومن المرشحين أيضا لمنصب محافظ الغربية الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية عضو مجلس الشورى السابق والذى قام مرسى بتعيينه فى المجلس المنحل وكان عضوا أيضا بمجلس الشورى فى عهد الحزب الوطنى والذى يعمل بالبنك العربى الإفريقى والذى حصل على إجازة لمدة عام بعد أن تم ترشيحه إبان عهد الرئيس المعزول لتولى مهمة محافظ الغربية والذى جاء بدلا منه أحمد البيلى مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بدمياط.

وهناك بعض الأسماء منها أحمد الشافعى مرشح التيار الشعبى وهومن مدينة بسيون ويعمل استشارى بهيئة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ.