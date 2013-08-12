القوى الشعبية والثورية تنتظر بقلق محافظ كفر الشيخ الجديد

تنتظر القوى الشعبية والثورية والنقابات العامة والمستقلة، حركة المحافظين التى سيتم الإعلان عنها بعد ساعات، حسب مصادر مطلعة، عقب عرض اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسماء على الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، ولاقت استحسانه تجاه عدد كبير منهم.

وأكد عدد كبير من القوى الشعبية والثورية وأعضاء النقابات ونقبائها أنهم فى انتظار الإعلان عن محافظ كفر الشيخ الجديد، ليبدأوا معه مرحلة جديدة، ليشاركوه خطط تنمية المحافظة، ولن يكونوا متفرجين فقط.

وأكد أشرف صحصاح عضو الاتحاد العام لغرفة السياحة ونائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة، وأحمد نصار نقيب الصيادين، وعلى رجب نقيب الفلاحين، وعدد كبير من الأهالى، مطالبتهم، لعادل لبيب بتعيين المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ ليكون محافظا لها.

جدير بالذكر أنه منذ ثورة 30 يونيه تعددت الأسماء التى طرحها أهالى كفر الشيخ والقوى الثورية والأحزاب السياسية، ومن بينهم المهندس حافظ عيسوى، السكرتير العام للمحافظة، مرشح النقابات والأهالى، واللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكرى السابق وابن البرلس، ومحمد الشرقاوى عضو حزب الكرامة "مرشح القوى الثورية"، واللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية السابق، ومن الأسماء التى ترددت عزت عجوة.

ووصل عدد المرشحين، حسب ما ترددت الأسماء على ألسنة الأهالى فى المقاهى والمديريات وبالمنازل والنوادى الاجتماعية لـ20مرشحاً اختلفت الأهالى عليها، كما اختلفت على المرشحين السابقين عيسوى وعثمان والشرقاوى والمعداوى، ومن بينهم أشرف السعيد صحصاح عضو الاتحاد المصرى لغرف السياحة وعلاء الوشاحى عضو الهيئة العامة لحزب الوفد ومحمد السيد الأجرود المحامى بالنقض والسياسى البارز.