زعيم «القاعدة» في جزيرة العرب يعد بتحرير جميع الإسلاميين السجناء

قال زعيم جناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له، ناصر الوحيشي، إنه سيحرر قريبا كل الإسلاميين السجناء وذلك بعد أيام من إغلاق الولايات المتحدة بعثاتها في الشرق الأوسط بسبب مخاطر هجوم ربما من اليمن. ولم يقل «الوحيشي» في رسالته التي نشرت على الإنترنت كيف سيحرر السجناء، لكن متشددي القاعدة نفذوا الشهر الماضي عمليتين على الأقل لاقتحام السجون. وكانت الاتصالات التي تم رصدها بين الوحيشي وأيمن الظواهري الذي تزعم القاعدة خلفا لأسامة بن لادن من بين المعلومات المخابراتية التي دفعت الولايات المتحدة إلى إغلاق 19 سفارة أمريكية وسحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في اليمن، وصعدت واشنطن الهجمات التي تشنها بطائرات بلا طيار لاستهداف متشددين في اليمن. وقال «الوحيشي»، زعيم القاعدة في جزيرة العرب في بيان نشر، الأحد، على موقع الكتروني يستخدمه إسلاميون «أيها الإخوة: إن فرجكم قريب ولكن أي فرج هذا الذي نتحدث عنه، إنه فرج الثبات على الحق والصبر على البلاء، إنه فرج استعلاء النفوس على الباطل وأهله، إنه شموخ النفوس على الشهوات والشبهات، إنه رقي الأرواح إلى عالم لا سلطان لأحد عليه إلا سلطان ملك الأرواح، إن هذا الفرج لا يشعر به أهل الدنيا مهما كانوا في سعة من دنياهم ولا يمكن أن يشعر به إلا من ذاق حلاوة ما أنتم فيه». وأضاف: «بشراكم بالخروج العاجل إلى الدنيا وهي سجن أكبر مما أنتم فيه ويكون هذا قريبا إن شاء الله، فإخوانكم يدكون أسوار الظلم ويهدمون عروش الباطل وكل يوم تتهاوى هذه الأسوار والعروش ولم يبق على النصر إلا خطوة والنصر صبر ساعة، لن يطول السجن ولن يبقى القيد وما هي إلا أيام ويرفع الاستضعاف وتنتهي مرحلة البلاء وتبدأ مرحلة التمكين». ولم يتسن على الفور التحقق من صحة البيان.

شبكةعيونالإخبارية

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