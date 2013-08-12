«أبوإسماعيل وبيومي» يستقبلان زيارة من أسرتيهما بسجن «العقرب»

قال مصدر أمني إن كلا من القيادي السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية، ورشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين استقبلا، الإثنين، زيارة من أسرتيهما بمقر محبسيهما في سجن «العقرب» شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة. وأضاف المصدر الأمني في تصريحات، الإثنين، أن «أبوإسماعيل» تلقى زيارة من زوجته ونجليه، بينما تلقى «بيومي» الزيارة من زوجته، ونجليه، وزوج نجلته، مشيرا إلى أن الزيارة تمت بالمكان والمواعيد المخصصة لها داخل سجن شديد الحراسة، تنفيذا لتوجيهات اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بمعاملة جميع السجناء وفقا للائحة القطاع دون أي امتيازات. تجدر الإشارة إلى أن كلا من خيرت الشاطر، ومهدي عاكف، وسعد الكتاتني، ومحمد العمدة، وعبدالمنعم عبدالمقصود، القياديين بجماعة الإخوان قد تلقوا زيارات ثالث أيام العيد من أسرهم، وذلك في إطار الزيارات الاستثنائية التي قررها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، التي منحها لكل السجناء اعتبارا من ثالث يوم العيد، وحتى نهاية شهر أغسطس بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

شبكةعيونالإخبارية

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