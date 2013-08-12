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ليفربول يرفض عرضا من برشلونة لدانيل أجر

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ليفربول يرفض عرضا من برشلونة لدانيل أجر ليفربول يرفض عرضا من برشلونة لدانيل أجر

رفض ليفربول عرضا بـ25 مليون يورو لبيع مدافعه الدنماركي دانيل أجر إلى برشلونة.

برشلونة يبحث عن مدافع لدعم خطه الخلفي، ويضع نصب عينيه ديفيد لويز نجم تشيلسي ودانيل أجر لاعب ليفربول بعد فشل التعاقد مع تياجو سيلفا أو ماريكينيوس.

وقال وكيل أعمال أجر، بير ستفنسن فيما أبرزته وسائل الإعلام الأوروبية اليوم الاثنين: "ليفربول رفض عرض برشلونة فعلا".

وتابع "سنحاول التحدث مع إدارة ليفربول في الأيام المقبلة، لكن مع الاعتراف بحقيقة أن أجر مرتبط بعقد يمتد لثلاثة أعوام".

وأضاف "مستقبل أجر بين يدي ليفربول أكثر من أي طرف أخر".

ويملك برشلونة في دفاعه جيرارد بيكيه ومارك بارترا وكارليس بويول، مع توظيف من حين لآخر لخافيير ماسكيرانو والكسندر سونج وسيرخيو بوسكتس وادريانو لدور قلب الدفاع.

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