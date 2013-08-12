مسئول أمن يسرق 12 طن لبن بودرة من الشركة التى يحرسها

دمياط – هشام الولى الأثنين , 12 أغسطس 2013 16:47

نجح رجال مباحث دمياط الجديدة فى كشف غموض سرقة 12 طن لبن بودرة صناعة أمريكية من الشركة الدمياطية للألبان والعصائر بالمنطقة الصناعية بالمدينة تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه.

تبين قيام مسئولي الأمن بسرقتها وبيعها بمبلغ 112 ألف جنيه لعضو مجلس محلى محافظة دمياط سابق حصل منهم على 12 ألف جنيه فقط تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

> كان محمد عبد الوهاب موسى رئيس مجلس إدارة الشركة الدمياطية لصناعة منتجات الألبان والعصائر قد أبلغ اللواء أحمد فتحى مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط باكتشافه سرقة 615 شيكارة لبن بودرة صناعة أمريكية تزن 12 طن وتبلغ قيمتها 600 ألف جنيه وأنه يتهم اثنين من مسئولى الأمن بالشركة كل على حدى بسرقة تلك المسروقات حيث شاهدهما من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمصنع تم إعداد فريق بحث لضبط المتهمين .

> تمكنت قوة قادها المقدم عبد اللطيف سعد مفتش المباحث وضمت الرائد أحمد رشدى رضوان والنقيب محمد عبد الباسط علام معاون المباحث حيث تم ضبط أحد مسئولى الأمن ويدعى عصام 0 ص 42 سنة من شارع الشرباصى بمدينة دمياط الذى اعترف بإحضاره عدد من السيارات وقام بتحميل تلك المسروقات وبيعها لعضو مجلس محلى محافظة دمياط سابقاً من مدينة فارسكور يدعى "على 0ز" بمبلغ 112 ألف جنيه دفع منها 12 ألف جنيه فقط حيث تم استئذان النيابة ومداهمة مخزن عضو المجلس المحلى وضبط المسروقات.

> ونجح رجال المباحث فى ضبط مبلغ 12 ألف جنيه مع المتهم وأمر العميد أحمد خضير مأمور القسم بتحرير محضر للمتهم والبحث عن المتهم الثانى .