أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

لافروف والإبراهيمى يبحثان هاتفيا مسألة عقد مؤتمر جنيف- 2

Google+ Print
لافروف والإبراهيمى يبحثان هاتفيا مسألة عقد مؤتمر جنيف- 2 لافروف والإبراهيمى يبحثان هاتفيا مسألة عقد مؤتمر جنيف- 2

تبادل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف والمبعوث الدولى الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى اليوم الاثنين، فى اتصال هاتفى الآراء حول عقد مؤتمر دولى لإيجاد تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة فى سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية- فى بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة أنباء نوفوستى الروسية- إنه تم خلال المكالمة تأكيد أن السبيل الوحيد لخروج سوريا من أزمتها ووقف العنف هو الحوار اللامشروط بين السورية والمعارضة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسى، إن المماطلة فى عقد مؤتمر جنيف – 2 ستترتب عليها عواقب وخيمة على سوريا والمنطقة.

وأوضح لافروف أن المماطلة فى عقد مؤتمر السلام الخاص بسوريا تتيح فرصة لـمن وصفهم بالإرهابيين الذين يقاتلون الحكومة والمعارضة على نحو سواء فى سوريا لإعاقة جهود إنهاء القتال.

وقال لافروف إن "الإرهابيين الذين يزاحمون الجيش السورى الحر على أرض الواقع ويشتبكون معه أحيانا ومع القوات الحكومية، يشكلون خطرا على مؤيدى الحكومة السورية وعلى الذين يريدون أن تبقى سوريا الدولة العلمانية وتحافظ على التعددية الدينية والاثنية ولكنهم يرون ضرورة رحيل النظام".

وشدد لافروف على أن السبيل الوحيد لخروج سوريا من أزمتها هو الحوار بين الحكومة والمعارضة للوصول إلى اتفاق لتحقيق المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة تصريف الأعمال فى فترة انتقالية إلى حين وضع الدستور الجديد وإجراء الانتخابات.

وكان وزير الخارجية الروسى قد بحث عقد مؤتمر جنيف – 2 مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى نيويورك فى الأسبوع الماضى.

ودعا بان كى مون خلال اجتماع مع لافروف إلى تعجيل الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر دولى حول سوريا فى جنيف بمشاركة ممثلى الحكومة السورية والمعارضة، وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسى لإنهاء النزاع فى سوريا الذى أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ شهر مارس من عام 2011.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة