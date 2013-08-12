لافروف والإبراهيمى يبحثان هاتفيا مسألة عقد مؤتمر جنيف- 2

تبادل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف والمبعوث الدولى الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى اليوم الاثنين، فى اتصال هاتفى الآراء حول عقد مؤتمر دولى لإيجاد تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة فى سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية- فى بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة أنباء نوفوستى الروسية- إنه تم خلال المكالمة تأكيد أن السبيل الوحيد لخروج سوريا من أزمتها ووقف العنف هو الحوار اللامشروط بين الحكومة السورية والمعارضة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسى، إن المماطلة فى عقد مؤتمر جنيف – 2 ستترتب عليها عواقب وخيمة على سوريا والمنطقة.

وأوضح لافروف أن المماطلة فى عقد مؤتمر السلام الخاص بسوريا تتيح فرصة لـمن وصفهم بالإرهابيين الذين يقاتلون الحكومة والمعارضة على نحو سواء فى سوريا لإعاقة جهود إنهاء القتال.

وقال لافروف إن "الإرهابيين الذين يزاحمون الجيش السورى الحر على أرض الواقع ويشتبكون معه أحيانا ومع القوات الحكومية، يشكلون خطرا على مؤيدى الحكومة السورية وعلى الذين يريدون أن تبقى سوريا الدولة العلمانية وتحافظ على التعددية الدينية والاثنية ولكنهم يرون ضرورة رحيل النظام".

وشدد لافروف على أن السبيل الوحيد لخروج سوريا من أزمتها هو الحوار بين الحكومة والمعارضة للوصول إلى اتفاق لتحقيق المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة تصريف الأعمال فى فترة انتقالية إلى حين وضع الدستور الجديد وإجراء الانتخابات.

وكان وزير الخارجية الروسى قد بحث عقد مؤتمر جنيف – 2 مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى نيويورك فى الأسبوع الماضى.

ودعا بان كى مون خلال اجتماع مع لافروف إلى تعجيل الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر دولى حول سوريا فى جنيف بمشاركة ممثلى الحكومة السورية والمعارضة، وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسى لإنهاء النزاع فى سوريا الذى أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ شهر مارس من عام 2011.