رئيس وزراء البحرين: الحكومة أمام مرحلة حاسمة فى محاربة الإرهاب

أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن "الحكومة أمام مرحلة حاسمة فى محاربة الإرهاب".

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عنه القول لدى ترؤسه اجتماعا "عالى المستوى"، إن "الحكومة أمام مرحلة حاسمة فى محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ضمن برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسى أو الشرعى".

وأضاف: "الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة وستعاقب من يقف خلفها استجابة لتوصيات المجلس الوطنى التى تشكل إرادة شعب البحرين الذى لا يمكن التهاون فى أمنه واستقراره ومقدرات جميع أبنائه فى مدنهم وقراهم".

يأتى هذا الاجتماع قبل يومين من مظاهرات تدعو المعارضة الشيعية إلى تنظيمها فى البحرين فى 14 من أغسطس الجارى.