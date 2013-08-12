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السلطات الليبية تعلن استئناف الرحلات الدولية من مطار سبها بالجنوب

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السلطات الليبية تعلن استئناف الرحلات الدولية من مطار سبها بالجنوب السلطات الليبية تعلن استئناف الرحلات الدولية من مطار سبها بالجنوب

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الاثنين، استئناف حركة الطيران الدولية بمطار سبها بالجنوب الليبى مع عدد من الدول العربية.

وقال مدير عام مطار سبها الدولى المهندس محمد أوحيده- فى تصريح صحفى له اليوم- إنه تم استئناف الرحلات الدولية من وإلى مدينة سبها.. مضيفا أن أول رحلة جوية دولية تم استقبالها كانت لنقل مواطنين قادمين من المملكة العربية بعد أدائهم مناسك العمرة بعد وقف الملاحة الجوية الدولية من وإلى المطار.

وأشار إلى أن شركات الخطوط الليبية والإفريقية والتونسية تعمل على إعادة برمجة جداول رحلاتها والإعلان عنها للمسافرين.. موضحا أن شركة الخطوط التونسية سوف تستأنف رحلاتها اليوم، فيما سوف تستأنف شركة الخطوط الجوية الليبية رحلاتها يومى الأربعاء والسبت للإسكندرية وتونس، ويوم الخميس للقاهرة، وستكون رحلات شركة الخطوط الإفريقية يومى الثلاثاء والخميس إلى تونس.

وأكد أوحيده أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية واللوجستية لتأمين المطار، وذلك بتكليف اللواء السادس بالجيش الليبى بحراسة وتأمين المطار وتوفير التجهيزات المطلوبة للقيام بهذه المهمة.

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مصر 365

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