وزارة الشباب الكويتية تطلق الإطار الأولى للإستراتيجية الوطنية بمناسبة اليوم العالمى للشباب

أطلقت وزارة الدولة لشئون الشباب بالكويت الإطار الأولى للإستراتيجية الوطنية للرعاية الشبابية بمناسبة اليوم العالمى للشباب، وقالت الوزارة فى بيان صحفى، إن الإستراتيجية ترتكز على أربعة منطلقات هى دستور دولة الكويت والدين الإسلامى والقيم الكويتية الأصيلة ورؤى القيادة السياسية العليا.

وأضافت أنها أطلقت رؤيتها بشكل رسمى يتسم بالطموح الذى يشبع رغبات الشباب وآمالهم تحت شعار (نحو شباب متمسك بالقيم الأصيلة.. مبدع وشريك فى التنمية المستدامة للوطن )، موضحة أن الإستراتيجية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات النوعية لفئة الشباب فى دولة الكويت لتحقيق استقرارهم الاجتماعى وربطهم بمجتمعهم بشكل إيجابى وفاعل من خلال استخدام أنسب الوسائل والأدوات المادية والبشرية وأحدثها".

وأشارت الى أن السياسات العامة التنفيذية لوزارة الدولة لشؤون الشباب تتلخص فى تعميم خطة وطنية للرعاية الشبابية فى دولة الكويت بالتعاون مع الشركاء بإستراتيجية شاملة تهدف الى استشعار احتياجات الشباب والناشئة والتجاوب معها بمرونة تامة ضمانا للتطوير المستمر إضافة الى المشاركة الفاعلة فى وضع لبنات التنمية المستدامة بأشكالها المتنوعة لدولة الكويت.

وذكرت أن هذه الإستراتيجية تهدف أيضا الى العمل الجاد على إبراز خصوصية المجتمع الكويتى وتوثيق الصلة بين هذه الخصوصية والبرامج الشبابية ومنح الأولوية لاستقصاء رغبات الشباب واحتياجاتهم وميولهم والعمل على تنفيذها وفق ترتيب يتماشى مع الأولويات.

وأضافت الوزارة، أن العمل سيركز على استقطاب واحتواء كل الشرائح الشبابية فى المجتمع الكويتى وتعزيز مفاهيم الوعى السياسى الهادف فى نفوسها ترسيخا للفكر الديمقراطى السليم.

وأشارت الى أن من أهداف تلك الإستراتيجية الاستثمار فى الشباب من خلال تمكينهم من تنفيذ المشاريع وتقديم المبادرات للمساهمة الفاعلة فى بناء الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تبنى طاقات الشباب بما يخدم المجتمع واهتماماتهم مؤكدة أهمية توسيع نطاق التعاون مع مختلف عناصر المجتمع المدنى التى تعنى بالشباب سواء كانت ربحية أم غير ربحية.