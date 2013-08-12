طولان يطلب دعم الزمالك بأربعة لاعبين

كشف حلمي طولان المدير الفني للزمالك عن حاجة الفريق إلى الدعم في أربعة مراكز في الفترة المقبلة.

وقال طولان في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "يتبقى أربعة مراكز يسعى الزمالك لتدعيمهم في الفترة المقبلة".

وتابع "تقدمت بتصوري واحتياجاتي من الصفقات الجديدة لمجلس الإدارة ولجنة الكرة من أجل التعاقد معها، ورشحت مجموعة من اللاعبين للتعاقد معها".

وأشار طولان إلى أن سبب فشل انضمام عرفة السيد مهاجم الجونة إلى الفريق يعود إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها الفرق المصرية ومنها الزمالك.

وأرجع مدرب الزمالك عدم قيد علي فريد المنضم حديثا من المصرية للاتصالات في القائمة الإفريقية إلى رؤيتة الفنية، حيث فضل قيده ضمن قائمة الناشئين.