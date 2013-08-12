مدير أمن أسوان: استحداث إدارتين جديدتين لتأمين الطرق والتواصل الاجتماعي مع المواطنين

كتب : عبدالله مشالي منذ 28 دقيقة

استحدث اللواء حسن عبد الحي، مدير أمن أسوان، إدارتين جديدتين بمديرية الأمن، وهي "إدارة تأمين الطرق والمنافذ - إدارة التواصل الاجتماعي وحقوق الإنسان"، وذلك عقب إصداره قرارًا بحركة التنقلات للقيادات الأمنية بمحافظة أسوان.

أصدر مدير أمن أسوان قرارًا باستحداث إدارة جديدة لتأمين الطرق والمنافذ، برئاسة لواء، وتهدف إلى تنشيط الأكمنة وتوسيع دائرة الانتشار الأمني بكافة الطرق والمنافذ، وإدارة التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى التواصل بشكل مباشر مع أهالي محافظة أسوان.

وأكد مدير الأمن، "أننا نعمل كجهاز الشرطة على ضرورة التواصل مع المواطنين، والعمل دائمًا على خدمة المواطن والوطن، وعدم الخروج على القانون، وأننا قادرون على تحمل هذه المسؤولية، ونؤكد للجميع أن أسوان ظلت وستظل آمنة بإذن الله وبفضل رجال الشرطة بالتعاون مع أبناء المحافظة المخلصين، ولن نسمح بأي تعدٍ على حق من حقوق المواطن أو المساس بأي من الممتلكات العامة التي هي ملك لنا جميعًا بلا استثناء".