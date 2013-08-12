وقفة احتجاجية بمركز شرطة رشيد للمطالبة بعودة رئيس المباحث

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفـنى منذ 22 دقيقة

سادت حالة من الفوضى داخل مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة ، بعد أن قام العشرات من الأفراد وأمناء الشرطة وبعض القوى السياسية الثورية والحقوقية برشيد، بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة الرائد شريف عبد العال، رئيس المباحث المنقول إلى مباحث شبراخيت، في إطار التنقلات الأمنية للضباط.

وأغلق المحتجون مبنى المركز لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، ما أربك الحركة داخل المركز، وأدى إلى حدوث حالة من الفوضى بين صفوف أفراد الأمن هناك، وطالب المشاركون في الوقفة اللواء محمد حبيب، مدير أمن البحيرة، بسرعة عودة رئيس المباحث المنقول إلى موقعه السابق.

انتقل اللواء أحمد صالح، مساعد مدير الأمن لفرقة كفر الدوار، لمركز شرطة رشيد، والتقى المحتجين من جميع الأطراف، ووعدهم بتنفيذ قرار النقل لرئيس المباحث، ثم النظر فى القرار وعودته العمل بديوان المركز، ومنحهم فرصة عدة أيام للرد عليهم وتحقيق مطلبهم.