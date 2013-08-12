مدير أمن الفيوم: تعزيز الخدمات الأمنية على الطرق لمواجهة الخطف والسرقة بالإكراه

كتب : ميشيل عبدالله منذ 12 دقيقة

قال اللواء الشافعى حسن مدير أمن الفيوم، إن المديرية عززت الخدمات الأمنية على الطرق، بخاصة طريق القاهرة – أسيوط الغربى، لمواجهة الظواهر الإجرامية وحوادث خطف السيارات والسرقة بالإكراه للأفراد، كما عززت إدارات المرور والحماية المدنية والنجدة والمرافق مع تعيين مديرين لهذه الإدارات من أصحاب الخبرات.

وأشار مدير الأمن فى اجتماع عقده مع مراسلى الصحف ووسائل الإعلام بالفيوم انتهى منذ قليل، أن حركة التنقلات الأخيرة للضباط راعت الاستفادة بالخبرات التى يمتلكها الضباط فى مناصبهم ووظائفهم السابقة، وأنه سيتم عقب الانتهاء من حركة الضباط البدء فورا فى حملات اليوم الواحد على المراكز والمدن بالمحافظة ومواجهة البؤر الإجرامية الخطرة.

وأكد على اهتمام المديرية بقضايا الثأر ومحاولة الصلح بين العائلات المتخاصمة، وشدد على أن المديرية سوف تتصدى بكل حزم لظاهرة السرقات لأنها أخطر القضايا، وهى التى تعطى الشعور بالأمن لدى المواطن، وأضاف أن هناك 70 ضابطا نقلوا للفيوم فى الحركة الأخيرة للوزارة سوف يتسلمون عملهم وتسكينهم فى أماكنهم الجديدة فور وصولهم إلى المديرية، كما أكد على أن الأجهزة الأمنية سوف تتصدى بكل حزم لظاهرة التعديات على الأراضى وتنفيذ قرارت الإزالة.