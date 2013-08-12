ألوان مشرقة وإطلالات جريئة في حفل "TCA"

يمكننا أن نصف حفل "Teen Choice Awards" بأكثر الاحتفالات مرحًا في هوليوود, إذ يخص هذا الحفل الشَّابات الصَّغيرات، حيث تنتهز كل واحدة منهنَّ هذه الفرصة للتعبير عن ذوقها الخاص على السجَّادة الحمراء مهما كانت جرأته واختلافه.

في حفل هذا العام، رأينا تنوُّعًا كبيرًا في الأزياء واختيارات النَّجمات، فقد شاهدنا عددًا من الفساتين الرَّائعة كالفستان النَّاعم ذو الطَّبعات الأنيقة الذي ارتدته Lilly Collins، و فستان Hailee Steinfeld ذو الألوان الجذّابة، إلى جانب البدلات ذات القصّات الجميلة والمختلفة كالتي تألَّقت بها كل من Nina Dobrev وShay Mitchell، كما تألَّقت Selena Gomes كعادتها بطلَّة متناسقة وجميلة بفستان أخضر زيتيّ تميّز بقصّات ناعمة على الأكتاف.

ومع حضور هذا الكم من الشَّابات لم تختفِ الإطلالات الجريئة على السجَّادة الحمراء للحفل، حيث شاهدنا المغنِّية Miley Cyrus تستعرض إطلالتها بتنورة جلديّة قصيرة وتوب شفاف، ولكن الإطلالة الأغرب للعام الثاني على التوالي كانت للممثِّلة Hana Mae Lee التي ارتدت فستانًا أسودًا عاديًا، وغطَّت رأسها بلافته بلاستيكيَّة كبيرة كتب عليها " أنا رجل" .

شاهدي أجمل وأغرب الإطلالات على السجّادة الحمراء لحفل "Teen Choice Awards" 2013.