حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي قرارا بتشكيل مجلس جديد لإدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة ليتولى شؤون اللعبة في النادي خلال الفترة المقبلة.

ونص القرار على تولي إبراهيم محمد البناي رئاسة مجلس إدارة النادي وتعيين أحمد خليفة آل ثاني نائبا للرئيس بالإضافة إلى 5 أعضاء هم جمال محمد العبدولي وعتيق عبيد السويدي ونجيب محمد صالح وعبدالكريم حسن المرزوقي وعيسى لطفي علي.

ويأتي قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد للنادي من أجل مواصلة الارتقاء بمستوى الرياضة التي حقق رياضيو دولة الإمارات العربية المتحدة نتائج متقدمة فيها خلال الفترة الماضية وتتمتع برعاية واهتمام وقاعدة ممارسين واسعة ساهم تأسيس النادي في العام 1981 في استقطابها.

ويعد نادي دبي للشطرنج والثقافة أحد أبرز الأندية المتخصصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وتضم سجلاته العديد من الألقاب والإنجازات خلال العقود الثلاثة الماضية على المستويات العربية والإقليمية والدولية كافة.