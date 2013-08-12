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رئيس قطاع الإذاعة يدرس بث موجة جديدة للمسلسلات الدرامية فقط

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رئيس قطاع الإذاعة يدرس بث موجة جديدة للمسلسلات الدرامية فقط رئيس قطاع الإذاعة يدرس بث موجة جديدة للمسلسلات الدرامية فقط

كتب : انتصار حسني منذ 45 دقيقة

أكد عبدالرحمن رشاد، رئيس قطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنه يدرس حاليًا فكرة بث موجة إذاعية جديدة خاصة بالدراما، تقوم بإذاعة المسلسلات الدرامية والتراثية الكثيرة التي تحفل بها مكتبة الإذاعة المصرية.

وأضاف رئيس قطاع الإذاعة، أنه بمجرد الانتهاء من دراسة الفكرة سيقوم بعرضها على درية شرف الدين، وزيرة الإعلام.

وعلى جانب آخر، قرر عبدالرحمن رشاد عودة برنامج "إلى ربات البيوت" إلى موجات البرنامج العام، والذي تم إلغاؤه منذ عامين بدون أسباب واضحة، رغم أنه كان من أعلى البرامج استماعًا.

وأعرب رئيس قطاع الإذاعة عن استيائه من مستوى إذاعة الأغاني، مؤكدًا أنها ستعود إلى رسالتها الأولى، وهي "قليل من الكلام كثير من الطرب".

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DMC

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