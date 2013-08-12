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ننشر حركة تنقلات الداخلية بجنوب سيناء

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ننشر حركة تنقلات الداخلية بجنوب سيناء ننشر حركة تنقلات الداخلية بجنوب سيناء

البلواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء

اعتمد اللواء محمود الحفناوى مساعد وزير الداخلية ومدير امن جنوب سيناء الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالمحافظة حيث شملت الحرك،اللواء هشام عبد الحكيم منصور محمد نائب مساعد فرقة خليج السويس و اللواء إسماعيل أحمد إسماعيل إدارة تأمين المناطق السياحية بشرم الشيخ  وعميد إحسان محمد نديم مأمور قسم أبورديس عميد حسن محمد لطفى سلطان مأمور قسم راس سدر وعقيد أيمن عبد الله محمد جاب الله مأمور سانت كاترين وعقيد أحمد محمد سعيد مأمور قسم نوبيع وعقيد هشام محمود محمد عبد الله مأمور قسم شرم الشيخ ..
> وأكد اللواء حاتم أمين نائب مدير أمن جنوب سيناء أن الفترة القادمة ستشهد تشديداً للإجراءات الأمنية على الأكمنة ومداخل ومخارج المحافظة تحسباً لتسلل أى جهاديين من شمال سيناء مشيراً الى ضرورة تعاون المواطنين مع جهاز الشرطة لحفظ الأمن .

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