مدير أمن أسوان يعتمد الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة

اعتمد اللواء حسن عبدالحى مدير امن اسوان الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة بمديرية أمن أسوان وتضمنت الحركة المقدم أحمد عبد السلام عرفه رئيس مباحث ادفو ، المقدم عبد المنعم عبد الله وهدان رئيس قسم مكافحة المخدرات ، المقدم بهاء الدين رجائي محمد مفتش مباحث بإدارة الطرق والمنافذ ، الرائد إكرامي طلال نجم الدين رئيس مباحث مركز أسوان ،الرائد شريف فادي محمد رئيس مباحث مركز دراو، الرائد محمد إبراهيم كامل الدخيلي رئيس مباحث الآداب ، الرائد مصطفي عبد المقصود عبد الحميد رئيس مباحث الأموال العامة ، النقيب كريم رأفت عبد الرحيم رئيس مباحث مركز نصر النوبة ، النقيب حسين محمد سيد رئيس مباحث قسمي المسطحات المائية ،النقيب إبراهيم عطية الله إبراهيم رئيس قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات.