6 عوامل خطورة ترفع خطر الإصابة بالنقرس

كشف موقع "هيلث داى" فى السابع من شهر أغسطس الجارى عن أبرز عوامل الخطورة التى ترفع فرص الإصابة بالنقرس، والذى يرتفع فيه مستويات حمض اليوريك بالدم، ويترسب بالمفاصل والأنسجة الرخوة فى الجسم مثل الركبة وأنكل القدم والرسغ والكوع والإصبع الكبير للقدم، مسبباً الكثير من الآلام والالتهابات، وصعوبات كبيرة فى المشى والحركة.

ومن أبرز العوامل التى ترفع خطر الإصابة بالنقرس، ويجب على الإنسان تجنبها: أن يكون ذكراً، وأن يكون له تاريخ وراثى وعائلى فى مرض النقرس، وزيادة الوزن وتناول الكحوليات وتناول وجبات غذائية غير متوازنة والإكثار من تناول البقوليات مثل الفول وكذلك اللحوم الحمراء والكبدة، وارتفاع مستويات حمض اليوريك بالدم.

ومن أبرز الأطعمة التى يجب على مريض النقرس تجنبها، حسبما نشر مؤخراً على الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع"، وحسبما جاء بتقرير موقع الصحة الأمريكى، وشارك فيه عدد كبير من المتخصصين:

> 1.السكالوب بانيه: حيث يحتوى على كميات كبيرة من البيورينات التى تتحول إلى حمض اليوريك بالدم، حسبما تؤكد لونا ساندون، أستاذ مساعد التغذية الإكلينيكية بجامعة تكساس الأمريكية.

2.ابتعد عن تناول بعض الأطعمة البحرية مثل الرنجة أو التونة أو سمك الأنشوجة الصغير، بينما يعتبر الجمبرى وسرطان البحر من الأطعمة الآمنة نسبياً حسبما أشار سكوت زاشين ويجب الإقلال منها أيضاً، أستاذ الروماتيزم والطب الإكلينيكى.

3.البيرة: حيث ترفع من مستويات حمض اليوريك بالدم، وتجعل من الصعب استخلاصه من الدم والتخلص منه، حسبما أكد سكوت زاشين أيضاً.

4.اللحوم الحمراء: وتحتوى على قدر أكبر من البيورينات مقارنة باللحوم البيضاء، وتتسبب فى حدوث آلام كبيرة بالجسم، وينبغى الحد من تناولها قدر الإمكان.

5. لحوم الديك الرومى والأوز: وهى تحتوى على قدر أكبر من البيورينات مقارنة بأى أطعمة أخرى، ولذلك يفضل أن يتجنبها مرضى النقرس، وتناول كميات محدودة منها للغاية للمرضى المعرضين للإصابة بها، بينما يعد لحوم الدجاج هو الخيار الأكثر أماناً، حسبما أكد سكوت زاشين.

6.تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر الصناعية المحلاة بسكر الفركتوز، والذى يحفز الجسم لإنتاج المزيد من حمض اليوريك، وكشفت دراسة حديثة أجريت عام 2010، أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية بشكل يومى ترتفع فرص إصابتهم بمرض النقرس.

7.القرنبيط والسبانخ والمشروم والهليون تحتوى على كميات كبيرة من البيورينات مقارنة بالخضروات الأخرى، وينصح بالتقليل منها قدر الإمكان إذا كنت مصاباً بالنقرس.

8.الكبد والكلاوى والبنكرياس من الأطعمة التى ترفع من نسب حمض اليوريك بشكل كبير.