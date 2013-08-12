لمرضى الانتفاخ.. تناول العيش البلدى والعنب وابتعد عن الخبز الأبيض

تسال إحدى السيدات، أبلغ من العمر 50 عاما وأعانى من الانتفاخ منذ فترة طويلة وكبر حجم البطن وذلك بعد تناولها الطعام فهل هناك علاج لهذه المشكلة؟

يجيب الدكتور عمر هيكل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، ويقول إن الانتفاخ من مشاكل الجهاز الهضمى المنتشرة بمصر ويمثل أكثر من 30% من المرضى الذين يلجأون لعيادات أطباء الجهاز الهضمى ويطلق عليه أحيانا القولون العصبى ويجب التشخيص الجيد للحالة أولا ويتم ذلك عن طريق معرفة التاريخ المرضى للمريضة وما الأكلات والعوامل التى تؤدى إلى زيادة الانتفاخ والغازات.

ويقول هناك نوعية معينة من الأكلات تسبب الانتفاخ مثل القرنبيط والقرنب والأكل المحمر والمسبك الذى يجب الامتناع عنها لهؤلاء المرضى.

وننصح المريضة بالكشف الطبى حيث يجب تقييم حالة ووظائف الكبد حيث أن التليف الكبدى وتضخم الكبد والطحال من العوامل التى تؤدى إلى حدوث الانتفاخ والغازات وكذلك سوء الهضم أو لوجود مشاكل بالأسنان تمنع مضغ الطعام جيدا.

أو أن يكون الطعام غير جيد الطهى ولم يتم مضغه جيدا حيث يؤدى ذلك إلى بقايا مواد غذائية لم يتم مضغها جيدا مما يساعد على تكاثر أنواع من البكتيريا التى تؤدى إلى الإحساس بالامتلاء وكبر حجم البطن وكثرة الغازات والإحساس بالشبع ويساعد ذلك إذا كان هناك عدم انتظام فى حركة الأمعاء نتيجة الإمساك ومرض السكر من الأمراض المنتشرة وتؤدى إلى الانتفاخ والغازات حيث إن السكر يؤدى إلى التهابات وخلل بالأعصاب الموجودة بجدران الأمعاء والقولون وبالتالى ضعف حركة الأمعاء تؤدى إلى الانتفاخ والغازات والإمساك وهناك بعض الطفيليات المعوية وبعض الديدان التى تنتج من تلوث مصادر الطعام والشراب والتى تؤدى إلى زيادة الانتفاخ كما أن تغيير وعدم انتظام مواعيد الطعام والشراب وأيضا تغيير مواعيد النوم وتغيير العادات الغذائية يؤدى إلى حدوث الانتفاخ والغازات التى تحدث أثناء الصيام أو أثناء فترة العيد نتيجة الإكثار من تناول الكحك والغريبة.

وننصح المريضة بتناول الخضروات الطازجة مثل الكابوتشى والجرجير والخص والبروكلى وكذلك ثمرات الفاكهة الطازجة مثل البرتقال والكيوى والبطيخ والشمام والعنب وأن تتناول العيش البلدى الذى يحتوى على كمية كبيرة من الردة والبعد نهائيا عن الخبز الأبيض والعيش الفينو وضرورة مضغ الطعام جيدا وأن يكون جيد الطهى ويجب البعد عن الإمساك أو علاجه باستخدام بعض الملينات الطبيعية مثل العنب والزبادى أو استخدام بعض المركبات الدوائية الطبيعية مثل ايجيلاكس أو دوفلاك.

ومن أهم القواعد الطبية التى يجب الاهتمام بها أن تحترم المريضة جهازها الهضمى "بإعطاء وقت كافى عند تناول الطعام".