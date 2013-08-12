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محمد بن راشد: الشباب الفاعلون يصنعون أمة راقية

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محمد بن راشد: الشباب الفاعلون يصنعون أمة راقية محمد بن راشد: الشباب الفاعلون يصنعون أمة راقية

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم تغريدات قيادية محفزة للشباب على الوسم  #من_مفكرتي.

وذكر سموه في تغريداته أنه يلتقي بالكثير من الشباب الإماراتي .. ويتكرر عليه سؤال " ماذا تريد القيادة من الشباب" .. "ولعلها فرصة للإجابة هنا بشيء من التفصيل".

وتابع سموه "نريد لشبابنا قوة في المعرفة .. ومثابرة في العمل .. ومهارة عند تحمل المسئولية .. وتواضع عند الإنجاز".

واكد سموه أن "شبابنا هم الروح التي تسري في وطننا .. نريدهم على معرفة وإطلاع .. ورؤية وإدراك .. وحس بالمسئولية تجاه أوطانهم وأسرهم".

وقال: " نريد لشبابنا الفعالية والقدرة على تحقيق التغيير الإيجابي في حياتهم .. ومجتمعهم .. ووطنهم .. الشباب الفاعلون يصنعون أمة راقية".


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