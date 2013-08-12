الشارقة: القبض على هندية سرقت مع عشيقها 20 كجم ذهبا من والدتها

القت اجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة القبض على ( م ، ا، م ) باكستاني الجنسية و ( ن ، ك ، د ) هندية الجنسية لتورطها بسرقة 20 كيلوجرام من المصوغات الذهبية تقدر قيمتها بحوالي 3 مليون درهم .

وتعود تفاصيل الواقعة الي ورود بلاغ من ( ر، ك ، د ) هندية الجنسية تفيد خلاله بقيام أحد الاشخاص بخطف ابنتها ( 20 سنة ) وكمية من المصوغات الذهبية تقدر كميته ب ( 20 كيلوجرام ) وذلك بعد ان كانت قد تركتها بصحبة ابنتها بسيارة الاجرة التي كانت تقلهما في خارج مبنى الجمارك بالمنطقة الحرة التابعة لمطار الشارقة وتوجهها لمبنى الجمارك لتخليص بعض الاوراق الخاصة بالذهب الموجود مع ابنتها التي تنتظرها في الخارج لتستطيع من خلالها نقله الي موطنها .

وبعد انتهائها تفاجأت بتحرك سيارة الاجرة التي تقل ابنتها من الموقع وعدم تمكنها من التواصل معها نظرا لكون هاتفها مغلق مرجحة بان ابنتها قد تعرضت للخطف من قبل سائق سيارة الاجرة وسرقة الذهب الذي كان بحوزتها.

وعلى ضوء البلاغ تم تشكيل فريق امني من رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة لكشف ملابسات الواقعة والعثور على المخطوفة والذهب المسروق والقبض على مرتكبيها .

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تمكن الفريق الامني المكلف من التوصل لمعلومات جديدة وربطها مع ما توفر في وقت سابق اتضح باختلافها تماما عن موضوع البلاغ المقدم من قبل الام ، وذلك بعد ان تمكن الفريق المكلف من القبض على ابنة المبلغة وهي تهم لمغادرة الدولة من خلال احدى منافذها الجوية بعد عدة ساعات فقط من وقت البلاغ .

وبالتحقيق معها والوقوف على الاسباب التي دفعتها لمغادرة الدولة اوضحت بأنها اتفقت مع عشيقها الذي يحمل الجنسية الباكستانية للاستيلاء على الذهب وتسليمه اياه ومن ثم توجهها للمطار مباشرة لمغادرة الدولة بعد ان قام العشيق بإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بسفرها في وقت سابق على ان يقوم باللحاق بها بعد تأمينه لطريقة تمكنه من تهريب الذهب المسروق معه والبدء بحياة زوجية هنيئة مع معشوقته بفضل الاموال التي سيجنيانها بعد بيعهم للذهب المسروق.

وعليه تم الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة وتحديد مكان تواجده والقبض عليه .

وبمواجهته بالتهم المنسوبة اليه اقر بها كاشفا عن المكان الذي قام بإخفاء الذهب المسروق به.

وبناء على اعترافاتهم تم توقيفهم وإحالتهم الى النيابة العامة في امارة الشارقة