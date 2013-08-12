وفاة 8 أشخاص وإصابة 14 في حوادث سير بالشارقة

أعلنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في احصائية لها عن أن عدد إجمالي الحوادث المرورية التي نتج عنها اصابات بشرية ووقعت خلال فترة العيد بلغت 7 حوادث نتجت عنها 8 حالات وفيات و3 حالات بليغة و8 حالات متوسطة و3 بسيطة.

وقال العقيد شواف عبدالرحمن مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة إن عدم التزام السائقين بقواعد السير والمرور يعتبر أحد أبرز الأسباب التي أدت الى وقوع هذه الحوادث المرورية ومنها السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ على كتف الطريق من الجهة اليمني للشارع وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات والقيادة بطيش وتهور.

ودعا السائقين إلى التقيد بتعليمات وإجراءات السلامة المرورية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وتجنب السلوك الخاطئ أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف والانشغال بغير الطريق.

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة كثفت من استعداداتها لتنظيم حركة السير والمرور خلال عطلة العيد حيث قامت بنشر عدد كبير من الدوريات المرورية ودوريات رقباء السير في جميع الشوارع الداخلية والخارجية والميادين للتخفيف من الازدحامات والاختناقات التي تشهدها بعض المواقع.

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