تقرير – 5 أشياء غيرها تاتا في خطة برشلونة

خمس نقاط يرغب تاتا مارتينو المدير الفني لبرشلونة تغييرها في عقيدة الفريق الكتالوني هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية يوم الاثنين أن تاتا بدأ في وضع بصماته على الفريق، بعدما تسلم البلوجرانا خلفا لتيتو فيلانوفا.

تاتا حافظ على الهيكل الأساسي لبرشلونة، على خطة 4-3-3 ووجود ليونيل ميسي كمحور الفريق الكتالوني.

الظهيران سيواصلان صولاتهما الهجومية، الاستحواذ هو عقيدة برشلونة واللعب بارتكاز دفاعي صريح مستمر.

ماذا تغير إذن

1) اللعب مباشر

من المعروف أن برشلونة يفضل الاستحواذ عن إهدار الكرة، التمرير العرضي يكون سلاح الفريق الكتالوني إن وجد دفاع خصمه مغلق.

لكن تاتا يرغب في تغيير ذلك، المدرب الأرجنتيني يرغب في أن يكون لعب برشلونة أكثر مباشرة.

ربما تتقلص نسبة الاستحواذ، لكن عدد الفرص التي تهدد الخصوم ستزيد، وهو ما يرغب به المدرب الأرجنتيني.

2) ضغط

تيتو فيلانوفا كان من مدرسة التراجع مع فقد الكرة.. ولهذا كان يفضل بيدرو واليكسس سانشيز عن اللعب بديفيد بيا على الجناح.

بيدرو حين يفقد برشلونة الكرة يتراجع ليدافع مع الظهير، والأمر نفسه يفعله أليكسس سانشيز.

لكن تاتا يطلب شيئا أخر، فحين يفقد برشلونة الكرة يرغب المدرب الأرجنتيني في أن يضغط الفريق الكتالوني لاستعادة الكرة.

هذا الاسلوب كان متبعا في الفريق أيام جوسيب جوارديولا، الذي كان يحب استخدام ديفيد بيا مع ميسي وإنيستا للضغط على الخصوم مع فقد الكرة.

3) صوب

التصويب عن بعد، سلاح أخر يرى تاتا أن لاعبي برشلونة لا يستخدموه بشكل كاف.

طالب تاتا من لاعبي برشلونة التسديد بشكل أكثر كثافة، يشجع أندريس إنيستا على فعل ذلك ومعه فابريجاس.

4) سيسك وإنيستا

دور سيسك فابريجاس يختلف من موسم إلى أخر في برشلونة.

فابريجاس كان ارتكازا دفاعيا صاحب صبغة هجومية في أرسنال، لعب كرأس حربة صريح مع برشلونة.

هذا الموسم سيلعب مكان إنيستا، لاعب على الجناح أكثر منه مهاجما في العمق.

5) الكرات الثابتة

يرغب تاتا في تغيير اسلوب الدفاع في الكرات الثابتة.

فبدلا من اللعب بدفاع رجل لرجل يتمنى الأرجنتيني أن يدافع لاعبوه باسلوب دفاع المنطقة.