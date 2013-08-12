الكومبيوتر: روني ينجح في تشيلسي.. يفشل مع يونايتد أو أرسنال

لعبة Football Manager شهيرة في أوساط مدمنيها بأن تكهناتها لا تخطئ.. تقول إن إنيستا سيصبح نجما في التسعينات فيصبح نجما بعدها بسنوات.. اليوم هي تؤكد أن واين روني سيفشل لو استمر في مانشستر يونايتد، سينجح لو انتقل إلى تشيلسي.

موقع FourFourTwo حرص على اختبار كل الاحتمالات المتعلقة بمستقبل الفتى الذهب للكرة الإنجليزية، واين روني.

روني يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، يصر على ذلك رغم رفض النادي الإنجليزي التفريط في الهداف الدولي النشيط.

وتسعى 3 أندية لقنص روني، أبرزها تشيلسي الذي حدد لاعب إيفرتون السابق كهدفه الوحيد في موسم الانتقالات الجاري.

كذلك يتنافس مع فريق مورينيو نادي مانشستر سيتي، وأرسنال.

1) روني.. يونايتد

الاحتمال الأول، هو استمرار روني مع يونايتد ليشارك في 15 مباراة فقط بسبب مشاكل بدنية تعود لعدم استعداده بشكل جيد للموسم الجديد، مع عدم رضا من المدرب على لاعبه.

هنا ستكون النتيجة هي خسارة مانشستر يونايتد سباق الدوري، إذ سيحل الفريق في المركز الثالث مع نهاية الموسم خلف جاره اللدود سيتي، والوصيف تشيلسي.

2) روني.. تشيلسي

الاحتمال الثاني، هو انتقال واين روني إلى تشيلسي ليشارك في 51 مباراة كاملة، كاتبا مركز رأس الحربة في البلوز باسمه على حساب فرناندو توريس وروميلو لوكاكو.

سيسجل روني 21 هدفا مع تشيلسي بحسب حسابات الكومبيوتر، ويقود البلوز للتتويج باللقب في موسم عودة مورينيو لستامفورد بريدج.

3) روني.. سيتي

الاحتمال الثالث، هو انتقال روني إلى ناد أخر داخل مدينة مانشستر وهو سيتي.

سيتي سيفوز بالدوري في وجود الفتى الذهبي، بعد مشاركته في 41 مباراة وتسجيله 16 هدفا.

4) روني.. أرسنال

الاحتمال الأخير، هو انتقال روني إلى أرسنال، حيث سيخسر الدوري ويحل مع المدفعجية في المركز الرابع.