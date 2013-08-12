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تقرير - مدافع باريس سان جيرمان يطلب الرحيل

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تقرير - مدافع باريس سان جيرمان يطلب الرحيل تقرير - مدافع باريس سان جيرمان يطلب الرحيل

باريس، (إفي): ذكرت تقارير إخبارية أن مامادو ساخو، مدافع الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان، يرغب في الرحيل عن النادي الباريسي لناد آخر يتمتع فيه بفرصة أكبر للعب، كي يضمن مكانه في منتخب الديوك، الذي سيشارك العام المقبل في كأس العالم بالبرازيل.

ونشرت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية أن ساخو (23 عاما)، الذي لديه عقد حتى 2014 ، يأمل في أن يحدد باريس سان جيرمان سعرا يمكن على أساسه أن يغادر صفوف النادي كي يتمكن من التفاوض مع فرق أخرى.

ولم يتمكن المدافع الفرنسي، الذي خرج من صفوف الناشئين بنادي باريس سان جيرمان، في كسب ثقة المدير الفني الجديد لوران بلان، الذي يبدو أنه يعطي الأفضلية للبرازيليين تياجو سيلفا وأليكس.

ولم يدرج مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، ساخو في لائحة اللاعبين الـ23 الذين سيخوضون الأربعاء مباراة ودية ضد بلجيكا، ما دفع اللاعب الشاب للتفكير بالتعجيل برحيله عن باريس سان جيرمان قبل أقل من عام على انطلاق مونديال البرازيل.

وتشير (لو باريازيان) إلى أن المدافع الفرنسي قد ينضم لليفربول الإنجليزي أو موناكو الفرنسي.

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فيديو اليوم السابع

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