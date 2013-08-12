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بالفيديو.. هتافات لـ"عبد الناصر" و"السادات" فى وقفة عمال "كابو" المفصولين

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بالفيديو.. هتافات لـ"عبد الناصر" و"السادات" فى وقفة عمال "كابو" المفصولين بالفيديو.. هتافات لـ"عبد الناصر" و"السادات" فى وقفة عمال "كابو" المفصولين

"قولو يا عمال فين أيامك يا جمال حق العامل كان متصان يا للى أممت الشركات والمصانع والهيئات، فين أيامك يا سادات، رجع لينا كرامة الذات، رجع سيناء فى 6 ساعات، رجع لينا وطنا الغالى، جه مبارك باع من تانى، جاب نواب رجال أعمال".. بهذا الهتاف ردد عدد من عمال شركة كابو للمنسوجات المفصولين، ظهر اليوم، أمام مديرية القوى العاملة بمنطقة سموحة.
> وشهدت الوقفة تواجد عدد من القيادات العمالية المتضامنة مع عمال شركة كابو للمنسوجات المفصولين، لحين استرداد حقوقهم كاملة وعودتهم إلى العمل مرة أخرى واستكمال مسيرتهم فى المطالبة بحقوقهم المشروعة.
> وكان قد نظم عدد من العمال، ظهر اليوم الاثنين، أمام مديرية القوى العاملة بمنطقة سموحة، للتضامن مع عمال كابو المفصولين والمطالبة بعودتهم إلى العمل من جديد.

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مصر 365

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