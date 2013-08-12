قراقع: قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم خلت من أسرى القدس وعرب 48

صرح وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الاثنين، بأن قائمة الأسرى التى أعلنت عنها إسرائيل والمقرر الإفراج عنهم خلت من أسماء قدامى الأسرى فى القدس وعرب 48.

وأكد قراقع، تعقيبا على قائمة الأسرى، بأن مبادئ أساسية فى الاتفاق بالإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو هى عدم إبعاد أى أسير خارج وطنه أو منطقة سكنه، وعدم استثناء أى أسير بما فى ذلك أسرى القدس وأسرى 48 من الدفعات القادمة، وعدم ربط الإفراج عن الـ 104 أسرى بتطور و سياق المفاوضات.

وأضاف قراقع: "إننا سنعمل بجهود حثيثة للتدخل فى وضع القوائم القادمة والمعايير المتعلقة بذلك وعدم ترك الأمر للجانب الإسرائيلى وذلك بجدولة القوائم القادمة، إضافة إلى إثارة عدد من القضايا الأساسية المتعلقة بملف الأسرى وخاصة المرضى والقادة والنواب والنساء وإعادة أوضاع الأسرى المعيشية إلى ما قبل أسر الجندى شاليط وغيرها".

وأشار قراقع الى أن تنفيذ إسرائيل للاتفاق بالإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين القدامى وعددهم 104 أسرى يعتبر خطوة هامة ذات أبعاد استراتيجية نحو فتح ملف الأسرى وإطلاق سراح الجميع وتعزيز فرص السلام فى المنطقة، وقال: "لقد نجح الرئيس محمود عباس أبو مازن بوضع قضية الأسرى كقضية سياسية واستحقاق وطنى وأنقذها من المعايير الإسرائيلية وشروطها المجحفة، ورفع الظلم التاريخى الذى وقع على الأسرى القدامى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى".

ونشرت وزارة الأسرى قراءة حول الدفعة الأولى التى من المقرر الإفراج عنها غدا الثلاثاء وعددهم 26 أسيرا، حيث تتضمن القائمة أسماء 15 أسيراً من قطاع غزة، و11 أسيراً من الضفة الغربية ينتمون لفصائل وطنية وإسلامية مختلفة، وهى حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامى وحركة حماس، ولكن الغالبية من فتح.

وقالت الوزارة إن من بين الأسرى المنوى الإفراج عنهم يوجد 17 أسيراً كانت قد صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، فيما الباقى وعددهم 9 أسرى كانوا يقضون أحكاماً تتراوح ما بين 20 - 25 سنة.

ومن بين الأسرى يوجد 19 أسيراً مضى على اعتقالهم عشرين سنة وما يزيد، ومن بين هؤلاء 4 أسرى مضى على اعتقالهم 23 سنة، و4 أسرى مضى على اعتقالهم 24 سنة، وأسير واحد مضى على اعتقاله 28 سنة، كما أن 6 أسرى مضى على اعتقالهم ما بين 19 - 20 سنة ، وأسير واحد مضى على اعتقاله 12 سنة.

ومن بين الأسرى أسير واحد اعتقل عام 1985، و 4 أسرى اعتقلوا عام 1989، و3 أسرى اعتقلوا عام 1990، وأسير واحد اعتقل عام 1991، وأسيران اعتقلا عام 1992، و8 أسرى اعتقلوا عام 1993، و6 أسرى اعتقلوا عام 1994، وأسير واحد اعتقل عام 2001.

ويوجد 9 أسرى ممن شملتهم القائمة يقضون أحكاما تتراوح ما بين 20 - 25 سنة، وأن جميع هؤلاء التسعة متبقى لهم أقل من خمس سنوات، ومنهم أسير واحد متبقى له أربع سنوات ونصف، وأسير واحد متبقى له ثلاث سنوات وأسيران متبقى لهما سنتين، فيما بينهم 5 أسرى متبقى لهم بضعة شهور.

ومن بين الأسرى يوجد 22 أسيرا، تتراوح أعمارهم من 40 عاماً وما فوق، وأن 9 أسرى فقط متزوجين و17 أسيرا غير متزوجين.

وأن 5 أسرى كانت أعمارهم تقل عن الثامنة عشر لحظة الاعتقال، فيما ضمت الأسرى أسماء 11 أسيرا أمضوا فى السجن من أعمارهم أكثر مما أمضوا خارج السجن.

وبالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى القدامى يتبقى منهم (78) أسيراً معتقلين منذ ما قبل أوسلو بانتظار أن تشملهم الدفعات الثلاثة القادمة.

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