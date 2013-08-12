وقفة أمام الصليب الأحمر بغزة للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل

نظم العشرات من أهالى الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مدينة غزة، تضامناً مع ذويهم.

من جانبه، أكد مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، توفيق أبو نعيم أن قضية الأسرى كانت ولا زالت "قضية وحدة"، داعياً حركتى فتح وحماس للوحدة من أجل نصرة الأسرى وتوحيد قضيتهم عالمياًـ مشددا على حق الأسرى الفلسطينيين فى الحصول على حريتهم، مبيناً أن "حريتهم هى الطريق للعودة إلى الأراضى الفلسطينية التاريخية المحتلة عام 1948".

وشارك فى الوقفة التضامنية ممثلى الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين، ورفع أهالى الأسرى خلال الوقفة، لافتات تطالب المجتمع الدولى، والمؤسسات الحقوقية بالسعى للإفراج عن الأسرى داخل السجون، وحمايتهم من انتهاكات إدارة مصلحة السجون المستمرة، وللوقوف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام والسعى لتحريرهم.

وطالب أبناء الأسرى من خلال لافتات رفعوها المجتمع الدولى بـ"إعطاء" قضية الأسرى الاهتمام المطلوب، فيما رددوا هتافات تساءلوا من خلالها "عن العدالة الأمريكية التى تتباهى بها أمريكا دوما، وعن أطفال غزة المحرومين من زيارة ذويهم داخل المعتقلات".

وينظم أهالى الأسرى يوم الاثنين من كل أسبوع وقفة أمام مقر الصليب الأحمر للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، ويقبع –حالياً- قرابة 4800 أسير فلسطينى فى سجون إسرائيل، منهم 14 أسيرة فلسطينية، ومنهم حوالى 500 من القطاع، وبالإضافة إلى عشرات الأسرى الأطفال، وفق إحصائيات وزارة الأسرى فى حكومة غزة المقالة.