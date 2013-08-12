بدء تلقي طلبات أراضي الإسكان العائلي في القرعة الرابعة

كتب : أحمد مصطفى منذ 19 دقيقة

بدأت وزارة الإسكان في تلقي طلبات المواطنين، لحجز قطع أراضي القرعة الرابعة للإسكان العائلي، التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشهر الماضي، ويتم الحجز عبر فروع بنك التعمير والإسكان.

وتصل عدد قطع الأراضي 8355 قطعة في المدن الجديدة، حيث تم طرح 1628 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، 866 قطعة بمدينة السادات، 111 بالمنيا الجديدة 899 بالعاشر من رمضان، 2576 بأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى 2275 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة.

وسيتم تسليم الأراضي المطروحة للفائزين بها كاملة المرافق، وتتتراوح مساحة القطعة بين 209 و 276 متر مربع.

ومن أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لحجز قطعة أرض بالقرعة، ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر"، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته، أو تنازل عنها للغير، كما يشترط أن يكون المتقدم من المواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، وهذا الشرط سيسهم في ألا يتقدم للحصول على قطعة الأرض إلا من يحتاجها فعلا، وسيحد من المتاجرة بالأراضي.