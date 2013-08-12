أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

مصر تشتري 780 ألف طن قمح من الخارج بقيمة 206 ملايين دولار في أقل من شهر

Google+ Print
مصر تشتري 780 ألف طن قمح من الخارج بقيمة 206 ملايين دولار في أقل من شهر مصر تشتري 780 ألف طن قمح من الخارج بقيمة 206 ملايين دولار في أقل من شهر

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

قال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إنه منذ 18 يوليو، وحتى الآن، تم استيراد نحو 780 ألف طن قمح بقيمة بلغت نحو 206 ملايين دولار.

وقال عبدالفتاح، إن رصيد البلاد من القمح الإستراتيجي يكفي حتى نهاية ديسمبر المقبل، فيما يكفي رصيد السكر 5 شهور والزيت حتى نهاية أكتوبر المقبل، والأرز حتى نهاية أغسطس الجاري، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مناقصة لتوريد الأرز فى الفترة من 15 إلى 30 أغسطس.

يذكر أن وزير والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبوشادي، ألغى منذ توليه الوزارة فى 17 يوليو الماضي، قرار وقف استيراد القمح من الخارج؛ لتدعيم مخزون الاستراتيجي من القمح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط