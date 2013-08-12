مصر تشتري 780 ألف طن قمح من الخارج بقيمة 206 ملايين دولار في أقل من شهر

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

قال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إنه منذ 18 يوليو، وحتى الآن، تم استيراد نحو 780 ألف طن قمح بقيمة بلغت نحو 206 ملايين دولار.

وقال عبدالفتاح، إن رصيد البلاد من القمح الإستراتيجي يكفي حتى نهاية ديسمبر المقبل، فيما يكفي رصيد السكر 5 شهور والزيت حتى نهاية أكتوبر المقبل، والأرز حتى نهاية أغسطس الجاري، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مناقصة لتوريد الأرز فى الفترة من 15 إلى 30 أغسطس.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبوشادي، ألغى منذ توليه الوزارة فى 17 يوليو الماضي، قرار وقف استيراد القمح من الخارج؛ لتدعيم مخزون مصر الاستراتيجي من القمح.