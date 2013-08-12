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مركز حقوقي بالمنيا: أفراد شرطة مركز أبوقرقاص طردوا برلمانيًا سلفيًا حاول التدخل لفض اعتصامهم

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مركز حقوقي بالمنيا: أفراد شرطة مركز أبوقرقاص طردوا برلمانيًا سلفيًا حاول التدخل لفض اعتصامهم مركز حقوقي بالمنيا: أفراد شرطة مركز أبوقرقاص طردوا برلمانيًا سلفيًا حاول التدخل لفض اعتصامهم

كتب : خديجة العادلي وإسلام فهمي منذ 32 دقيقة

قال مركز "الحريات والحصانات لحقوق الإنسان" بالمنيا، إن أمناء وأفراد الشرطة بمركز أبو قرقاص، التابع لمديرية أمن المنيا، طردوا النائب البرلماني السلفي السابق أحمد حسن عبود، أثناء محاولته التدخل لفض اعتصامهم من أمام مركز الشرطة عقب استماعه لمطالبهم ومحاولته إيجاد حل لها.

وأضاف المركز أن أمناء وأفراد الشرطة بالمركز أعلنوا رفضهم لوجود اللواء عبدالعزيز أبو قورة، مدير أمن المنيا الجديد، رافضين سياسته المشابهة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على حد قول المحتجين الذين طالبوا بإعادة رواتبهم كما كانت من قبل دون تخفيض كما هو الآن.

ورفع المحتجون صور الرئيس المعزول محمد مرسي، مطالبين بعودته رئيسًا.

وأكد وليد مسامح مدير فرع مركز الحريات لحقوق الانسان بأبوقرقاص انه من حق الجميع ابداء ارائهم في حقوقهم المشروعة باى شكل سلمى طالما لا يؤثر على سير العمل .

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