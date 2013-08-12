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Irina Shayk تنافس Kim Kardashian بفستان أبيض

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Irina Shayk تنافس Kim Kardashian بفستان أبيض Irina Shayk تنافس Kim Kardashian بفستان أبيض

واجهت نجمة التلفاز الشَّهيرة Kim Kardashian صعوبة كبيرة في إيجاد الأزياء المناسبة أثناء حملها قبل أشهر، وقد ظهرت بعدَّة إطلالات مختلفة، منها الجذَّاب، ومنها ما لا نودُّ أن نشاهده مرَّة أخرى.
كان فستان "Givenchy" الأبيض ذو الأكمام البارزة من ضمن اختياراتها في ذلك الوقت، وقد لفت شكل قدمها المنتفخ بحذاء بلاستيكيّ من نفس الدار أنظار الصَّحافة والمصوِّرين لها.
كما شاهدنا مؤخرًا عارضة الأزياء الروسيَّة Irina Shayk متألِّقة بنفس الفستان في آخر إطلالاتها، وقد اختارت أن تنسِّقه مع أقراط ماسيَّة جميلة، وحذاء رائع باللون الأحمر المحايد.
من النَّجمة التي كانت الأجمل بهذا الفستان برأيك؟

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سيدتي