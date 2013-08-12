وقفة لطلاب الهندسة أمام دار القضاء للإفراج عن زملائهم المتهمين في أحداث رمسيس

يتظاهر العشرات من طلاب كلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة أمام دار القضاء العالي لمطالبة النائب العام المستشار هشام بركات بالإفراج عن الطالبين عبد الله هلال وخالد الخطيب والذات ألقت قوات الأمن القبض عليهما في أحداث رمسيس ومدينة الإنتاج الإعلامي بتهمة حيازة أسلحة والتحريض علي القتل.

ورفع المتظاهرين لافتات مكتوبا عليها الحرية لهلال الخطيب “وإخلاء سبيل المهندسين”حرية حرية.. للطلبة حرية “.

ورددوا هتافات منها “هندسة قالت كلمتها الحرية لرجلتها”، “إحنا مين إحنا مين إحنا طالبة مصريين”لا منصب ولا جاه طال علم حبسه سجان “.