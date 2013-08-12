طولان: لم أتلق أوامر من الفريق السيسي.. فكيف أقبل بتدخل عباس؟

نفى حلمي طولان المدير الفني للزمالك تعرضه لضغوط من ممدوح عباس رئيس النادي الأبيض لاستبعاد عبد الواحد السيد وأحمد حسن لاعبي الفريق من مباراة ليوبار.

وخسر الزمالك من مضيفه ليوبار 1-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، في غياب قائد الفريق والصقر.

وقال طولان في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "الكل يعرف من هو حلمي طولان وتاريخه الناصع ولا يقبل بأي حال من الأحوال أن يتعرض لاملاءات في أموره الفنية".

وتابع "عملت في صفوف حرس الحدود في ظل وجود المشير طنطاوي وكذلك الفريق أول عبد الفتاح السيسي ولم أتلق يوما تعليمات من أحد في شئوني الفنية ولا أقبل هذا الأمر" .

وأتم "الأزمة انتهت تماما وعبد الواحد السيد وكذلك أحمد حسن من أفضل اللاعبين ووجودهما يفيد الفريق كثيرا، وأطالب الإعلام بغلق الملف بشكل نهائي وعدم الحديث فيه مرة أخرى مستقبلا".

ويلعب الزمالك أمام مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.