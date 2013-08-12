أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طولان: لم أتلق أوامر من الفريق السيسي.. فكيف أقبل بتدخل عباس؟

Google+ Print
طولان: لم أتلق أوامر من الفريق السيسي.. فكيف أقبل بتدخل عباس؟ طولان: لم أتلق أوامر من الفريق السيسي.. فكيف أقبل بتدخل عباس؟

نفى حلمي طولان المدير الفني للزمالك تعرضه لضغوط من ممدوح عباس رئيس النادي الأبيض لاستبعاد عبد الواحد السيد وأحمد حسن لاعبي الفريق من مباراة ليوبار.

وخسر الزمالك من مضيفه ليوبار 1-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، في غياب قائد الفريق والصقر.

وقال طولان في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "الكل يعرف من هو حلمي طولان وتاريخه الناصع ولا يقبل بأي حال من الأحوال أن يتعرض لاملاءات في أموره الفنية".

وتابع "عملت في صفوف حرس الحدود في ظل وجود المشير طنطاوي وكذلك الفريق أول عبد الفتاح ولم أتلق يوما تعليمات من أحد في شئوني الفنية ولا أقبل هذا الأمر" .

وأتم "الأزمة انتهت تماما وعبد الواحد السيد وكذلك أحمد حسن من أفضل اللاعبين ووجودهما يفيد الفريق كثيرا، وأطالب الإعلام بغلق الملف بشكل نهائي وعدم الحديث فيه مرة أخرى مستقبلا".

ويلعب الزمالك أمام مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي