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التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 7521 من العاملين بالمكافأة الشاملة

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التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 7521 من العاملين بالمكافأة الشاملة التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 7521 من العاملين بالمكافأة الشاملة

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدي منذ 2 دقيقة

صرح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتورة جيهان عبد الرحمن، وافق على تثبيت 7521 من العاملين بالمكافأة الشاملة في عدد 20 محافظة، وقام بإرسالها إلى وزارة المالية لتمويل درجاتهم المالية وهي محافظات "أسوان، ودمياط، وجنوب سيناء، والجيزة، ومطروح، والفيوم، والوادي الجديد، وبني سويف، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وقنا، وبورسعيد، والأقصر، وشمال سيناء، والقليوبية، والشرقية، والسويس، والدقهلية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهاز للموافقة على إنهاء إجراءات تثبيت باقي العاملين بالمكافاة الشاملة في عدد 7 محافظات تمهيدا لإرسالها إلى وزارة المالية وهي محافظات القاهرة، والغربية، وسوهاج، والمنوفية، وأسيوط، والمنيا، والإسماعيلية.

وتقرر عقد لقاء بين وزير الشباب مع عدد من ممثلي العاملين بالمكافأة الشاملة بجميع المحافظات يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس بمقر وزارة الشباب بالمهندسين؛ تحقيقا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات ولإطلاعهم على آخر التطورات والإجراءات.

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